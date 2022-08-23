أنهت شركة بيت رساميل للاستثمار المحدود، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، بنجاح عملية ترتيب صفقة استحواذ عقارية، لمصلحة مجموعة من المستثمرين المحترفين على عقار «سيتي هايتس» (City Heights) في مدينة كارديف بالمملكة المتحدة، بقيمة 19.4 مليون جنيه إسترليني، وفق هيكلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.



وقال نائب رئيس أول إدارة الاستثمارات البديلة في شركة رساميل للاستثمار، محمد الثاقب إن ترتيب هذه الصفقة جاء ضمن أحد القطاعات العقارية الحيوية والواعدة التي تؤمن بها الشركة في المملكة المتحدة وهو قطاع التعليم.



ولفت إلى أنها الصفقة العقارية الخامسة ضمن سلسلة من الاستثمارات العقارية التي قامت بترتيبها في قطاع سكن الطلبة والذي أطلقته في عام 2017، بهدف إنشاء محفظة متنوعة من العقارات السكنية الحديثة، التي تم بناؤها خصوصا لسكن الطلاب في الجامعات ذات التصنيف العالي في المملكة المتحدة، لتحقيق عوائد استثمارية دورية ثابتة للمستثمرين. وأشار الثاقب إلى بناء العقار عام 2019 وأنه يتكون من 146 غرفة مخصصة لسكن الطلبة، ويتميز بالعديد من المرافق والخدمات الحديثة والمميزة، مثل مساحات الغرف الشاسعة وتراس «Roof» على سطحه وغرفة مشتركة مع منطقة ألعاب.