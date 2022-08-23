سعود عبدالعزيز



أعلنت شرطة النجدة عن تسجيل 2466 مخالفة مرورية وتنفيذ 1134 عملية أمنية ومرورية وفض المشاجرات وضبط المتغيبين والمخالفين للقانون وتحويل الأشخاص والمركبات المطلوبين، خلال الفترة من 14 حتى 20 الجاري.



وأشارت الى انه جرى ضبط 8 مركبات للوقوف بموقف المعاقين وحجز مركبتين وتحويل 33 حدثا من دون رخصة، كما تم تنفيذ 1134 عملية أمنية، جاء منها ضبط 5 أشخاص عليهم أحكام جزائية و32 شخصا مطلوبين إلقاء قبض، و107 أشخاص تغيب، و153 شخصا لانتهاء الإقامة، وفض 6 مشاجرات، وضبط 8 أشخاص لحيازة مواد يشتبه بأنها مخدرة او مسكرة و3 أشخاص بحالة غير طبيعية، وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات الى جهة الاختصاص. من جهة اخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق مدخل ومخرج شارع محمد الفارس باتجاه جنوب السرة بسبب أعمال تطوير شبكة الطرق من طريق الشيخ زايد - الدائري الخامس اعتبارا من فجر يوم السبت المقبل حتى انتهاء اعمال الطرق.



ودعت قائدي المركبات الى ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعة المحددة في التحويلات المرورية، مشيرة إلى انه سيكون مدخل منطقة السلام من خلال طريق الملك فهد.



أما بالنسبة للمخارج، فهناك مخرجان على طريق الشيخ زايد من منطقة السلام يمكن الخروج من خلالهما.