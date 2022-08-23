سعود عبدالعزيز



عن أمر وكيل نيابة الجهراء، تم تسجيل قضية حملت عنوان عنف أسري واعتداء بالضرب، وأُرفق في ملف القضية والتي حملت رقم 67/2020 تقرير طبي صادر عن مستشفى الجهراء، الى جانب صورة البطاقة المدنية للمجني عليه، هذا وتبين من التحقيقات الأولية ان خلافا زوجيا بين مواطن شاب وزوجته تطور الى ان تدخلت عمته «والدة الزوجة» وقامت بضربه بشكل عنيف «طق وايد»، وأحدثت به إصابات حسبما جاء في التقرير الطبي، الا ان القضية لم يذكر فيها ما اذا كان الضرب باليد اي «بيد العمة» ام باستخدام أدوات أخرى.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1998 ويسكن بمنطقة سعد العبدالله ق 2 قال ان والدة زوجته لا يعرف عمرها على وجه التحديد قامت بضربه حينما توجه الى منزلها لاصطحاب زوجته والتي توجهت الى منزل أسرتها عقب خلاف بينهما، وأكد الزوج انه لا يفكر في ترك زوجته، فقط يريد أن تتلقى عمته ما تستحق من عقاب.