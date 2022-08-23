ضبط 10 كيلو غرامات حشيش في «جهاز تسخين كهربائي»



محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في منفذ جمارك العبدلي، أول من أمس، وبكل حنكة ومقدرة من ضبط أكثر من 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة في «جهاز تسخين كهربائي» قادمة من العراق عبر منفذ جمارك العبدلي مخبأة في شنطة أحد الركاب.



‎‏وفي تفاصيل الضبطية، التي تعد حلقة جديدة من حلقات التصدي لكل أنواع التهريب، وفي ترجمة واضحة لتعليمات وتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، بالتدقيق على كل البضائع والشحنات التي تصل إلى البلاد، جوا وبرا وبحرا، أنه أثناء التفتيش الاعتيادي للمسافرين القادمين إلى الكويت بعد وصول أحد باصات النقل القادمة من العراق وأثناء عرض أمتعة أحد المسافرين على جهاز (كاشف الأمتعة) تبين ان هناك كثافة في إحدى الشنط وتم الاشتباه بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، حيث وجد جهاز تسخين كهربائي داخل الشنطة وبعد تفكيكه وجدت فيه كميات كبيرة من اللفائف المخفية بشكل احترافي بداخلها وتبين انها مادة الحشيش المخدرة وتقدر كميتها بأكثر من 10 كيلوغرامات.



‎وبناء عليه، وحسب الإجراءات الجمركية المتبعة، تم اتخاذ اللازم وتحويل المضبوطات والمتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. ‎هذا، وقد أشاد الفهد بجهود رجال الجمارك في كل المنافذ الجمركية، مؤكدا أنهم هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد، والتصدي بكل حزم لكل محاولات التهريب، وإدخال المواد المخدرة.



وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.