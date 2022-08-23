قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بتكريم عدد من منتسبي الإدارة العامة للجمارك، في إدارة الجمرك البري - منفذ العبدلي وذلك لتميزهم في العمل.

وشكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك الفهد الجمركيين المكرمين على جهودهم المميزة التي يبذلونها في حماية البلاد والعباد، وحثهم على الحفاظ على مستواهم في العمل، مؤكدا أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للجمارك ان مديرها العام سليمان الفهد سوف يستقبل المراجعين كل يوم أربعاء بالفترة الصباحية من الساعة 9:00 حتى الساعة 12:00 في ديوان الإدارة، مشيرة إلى انه سيتم حجز موعد مسبق للمراجعة من خلال المنصات الحكومية المركزية تطبيق سهل أو منصة متى.