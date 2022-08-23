

تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، واصلت القطاعات الأمنية المختلفة مساء امس الأول حملاتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية على مختلف مناطق البلاد، حيث قامت مديرية أمن محافظة الفروانية بحملة مفاجئة على مناطق جليب الشيوخ، الفروانية، وخيطان، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 263 شخصا، منهم 5 تغيب، 8 انتهاء إقامة، 1 مخالفة قانون العمل، 2 انتهاء إقامة وإلقاء قبض، 7 من دون إثبات، والباقي جار الاستعلام عن عدد 240 شخصا.



كما قامت مديرية أمن الأحمدي بحملة أمنية على منطقة المهبولة وأسفرت عن ضبط 12 شخصا منهم 6 انتهاء إقامة، 6 يقومون بأعمال منافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.