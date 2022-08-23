مريم بندق



أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لمدة أربع سنوات. وقال د.الفارس عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس إن مشروع المرسوم نص على النحو التالي: م.عمر سعود العمر رئيسا، م.عبدالله خالد العجمي نائباً للرئيس، د.وليد عيسى الحساوي عضوا متفرغا، م.محمد عبدالعزيز الراشد الموسى عضوا متفرغا، م.رنا مؤيد الرشيد عضوا غير متفرغ، م.شيماء نبيل التركيت عضوا غير متفرغ، د.فهد علي الزميع عضوا غير متفرغ.