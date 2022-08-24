أسامة أبو السعود



اصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقـــاف والشؤون الإسلاميـة المستشار جمال الجلاوي تعميما وزاريا رقم 2 لسنة 2022 باعتماد البطاقة المدنية الرقمية «تطبيق هويتي» في كافة الوزارات والجهات التابعة له.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه انه بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1008) الصادر باجتماعه رقم (2020/51) المنعقد بتاريخ 10/8/2020 بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (580) الصادر باجتماعه رقـــــــم (22-2/2022) المنعقد بتاريخ 10/5/2021، بشأن التعميم على كافة الجهات الحكومية بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي.

وحرصا على تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات فإن على القطاعات والإدارات والموظفين المعنيين في كافة الوزارات والجهات التابعة لنا الالتزام بالاعتداد بالبطاقة الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي (Kuwait Mobile ID) والعمل بموجبها في كل المعاملات.