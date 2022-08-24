الكندري: تعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا نواف الغربللي حضر المعرض الذي استعرض جهود 4 إدارات في التصدي للمخدرات

زين تطلق «أقرب مما تتخيل» عبر قنواتها لنشر إحصائيات الوزارة الرسمية



عبدالله الراكان



تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بتكثيف الأنشطة التوعوية المتنوعة للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على أفراد المجتمع، افتتح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري المعرض التوعوي للوقاية من آفة المخدرات «وياك» في مجمع الأفنيوز، والذي تنظمه الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع شركة «زين» للاتصالات وجمعية الكاريكاتير.



وقال اللواء الكندري ان المعرض يهدف لتعزيز الوعي الشامل بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وآثارها السلبية الخطيرة على الفرد والمجتمع، فضلا عن تعزيز التواصل مع الجمهور بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة بين الأجهزة الرسمية والمؤسسات المجتمعية.



وشكر اللواء الكندري شركة «زين» وجمعية الكاريكاتير وجميع الجهات المشاركة في المعرض، مؤكدا على حرص وزارة الداخلية على التعاون مع فئات المجتمع ومؤسساته من خلال تنظيم ورعاية فعاليات متنوعة لمواجهة خطر آفة المخدرات ونشر التوعية وسبل الوقاية والتصدي لها، مؤكدا ان الأسرة لها دور كبير في توعية أبنائها بخطورة المخدرات ورفع مستوى الوعي لديهم.



وأوضح أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام أولياء الأمور للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمخدرات، وتلقي الاستفسارات على هاتف الطوارئ (112) أو عبر الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141)، أو من خلال حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.



هذا وقد أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرار شراكتها الاستراتيجية مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والتي تنظمان من خلالها معرضا توعويا ضمن حملة «وياك» لمكافحة المخدرات في الفترة من 23 حتى 26 أغسطس الجاري بمجمع الأفنيوز ـ المرحلة الثانية بهدف استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة في المجتمع.



وشاركت «زين» في فعاليات حفل افتتاح المعرض، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، إلى جانب مسؤولي الإدارة التنفيذية في «زين» وممثلي مؤسسات الدولة المختلفة وأعضاء جمعيات النفع العام.



ويأتي التنظيم المشترك لهذا المعرض استمرارا للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين «زين» ووزارة الداخلية على مدار السنوات العديدة الماضية، حيث بذلت الجهتان تحت مظلتها جهودا عديدة في رفع الوعي المجتمعي بالعديد من القضايا الهامة في البلاد، لعل أبرزها آفة المخدرات التي تمس فئة الشباب على وجه الخصوص.



وهدف المعرض بشكل رئيسي إلى نشر التوعية حول الأنواع المختلفة للمخدرات والتعريف بمخاطرها وطرق مكافحتها، وذلك لتوعية الزائرين وخاصة من فئة الشباب وأولياء الأمور بهذه الآفة الخطيرة وآثارها المدمرة وطرق انتشارها في المجتمع، كما اشتمل المعرض على العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي ساهمت في إيصال الفكرة بشكل مبتكر.



وشارك في المعرض كل من الإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والأمن الجنائي ـ قسم مكافحة المخدرات، ومركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة، بحيث عرفت كل إدارة الجمهور بالدور الكبير الذي تبذله في مكافحة انتشار المخدرات والخطوات التي يتم اتباعها عند اكتشاف حالات الإدمان وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح لإعادة تأهيل المدمن ليتعافى من الإدمان، ويصبح فردا منتجا في المجتمع، كما شاركت جمعية الكاريكاتير الكويتية بجناح خاص في المعرض لاستعراض الدور الإبداعي الذي يبذله الفنانون الكويتيون في التوعية بهذه القضية.

ولا يقتصر دور «زين» في هذه المبادرة على المشاركة بتنظيم المعرض فحسب، بل تقوم الشركة أيضا بإطلاق حملة توعوية شاملة عبر قنواتها الرسمية للتواصل الاجتماعي تحت شعار #أقرب_مما_تتخيل لنشر آخر الاحصائيات الرسمية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتعريف برقم الطوارئ (1884141) الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي البلاغات المتعلقة بقضايا المخدرات بسرية تامة.



وتأتي مشاركة زين في الحملة تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية لتبني مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم كافة فئات المجتمع وتساهم في تقدم وازدهار الوطن.



وتسعى «زين» دوما إلى مواكبة خطط وتوجهات الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المختلفة كونها من الكيانات الاقتصادية الكبيرة في الدولة، فقد بينت في نفس الوقت أنها فخورة بأن تكون من أوائل المؤسسات التي حرصت على التعاون مع «الداخلية» لإنجاح هذه المبادرة التي تأمل أن تسهم في إنقاذ الأرواح.



وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببذل جهود حثيثة في خفض الطلب والتصدي لكافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل الوزارة، مع إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة للإثبات، كما تقوم الإدارة بالعمل في مجال خفض الطلب بالتعاون مع الجهات المختصة في دراسة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور للحد من انتشارها والآثار المترتبة عليها من خلال برامج الوقاية المتنوعة لتوعية المواطنين والمقيمين.