بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» عن أن وكيل الوزارة بالإنابة مسلم السبيعي وجه بإيقاف بند مصروفات الضيافة في كل قطاعات وإدارات الوزارة بما فيها مكتب الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين بدءا أمس الثلاثاء.



وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر ان قرارا سيصدر قريبا بإعادة تبعية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، حيث كان قد نقل الإشراف عليها إلى وزير الصحة في الحكومة السابقة، لافتة الى أن ذلك يأتي بعد ان كانت «الشؤون» قد رفعت رؤيتها الخاصة بمعالجة ملفات المباني والخدمات المشتركة بين الوزارة و«ذوي الإعاقة» والتي تضمنت مقترحين في هذا الشأن، الاول يتضمن نقل الإدارات التابعة للهيئة من مجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبخات الى «جنوب الصباحية» ويكون الأول تابعا بالكامل للوزارة والثاني للهيئة.



ولفتت المصادر إلى أن اللجان المتخصصة في «الشؤون» في حالة انعقاد شبه دائم لمعالجة جميع الملفات، ولاسيما الخاصة بالنظر في تظلمات الموظفين في مختلف الإدارات والقطاعات.