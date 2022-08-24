استقبــل محافـــظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله في مكتبه صباح أمس بديوان عام المحافظة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا.



وتقدم محافظ الفروانية بالشكر الجزيل الى اللواء الملا على ما قدمه من جهود مخلصة في أداء واجباته المهنية وتفانيه خلال فترة عمله مديرا عاما لمديرية أمن الفروانية.



وفي هذا الإطار، قام المحافظ بتكريم اللواء عبدالله الملا بمناسبة انتهاء فترة عمله مديرا عاما لمديرية أمن الفروانية وترقيته إلى وكيل وزارة مساعد، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.