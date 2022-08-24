استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبـه أمـس مختـار منطقــة صباح الناصر، بدر سحاب المطيري، حيث تبادل الطرفان الحديث حول الشباب وضرورة الاهتمام بتطلعاتهم وأفكارهــم وطرحهــا للاستفادة من مواهبهم والتوجيه الصحيح نحو بناء مستقبل زاهر والعمل على تقدم وازدهار الوطن.



وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود بمكتبه شيماء عبدالكريم غالي مؤلفة كتاب «اكتشف سر لغتي»، وهو كتاب تربوي مختص في التأسيس، وامتداد لهذا الكتاب أسست تطبيق يحمل نفس الاسم سيتم انطلاقه في 14 سبتمبر.



وأكد الحمود خلال اللقاء على أهمية خلق بيئة تعليمية وثقافية في المدارس لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والمتنوعة وتسهيلها على أبنائنا الطلبة، مشيدا بما يشمله الكتاب من معلومات قيمة في التأسيس لأبنائنا بالمراحل الابتدائية، لافتا إلى أهمية التعليم، حيث إنه يعتبر هاجسا لكل الدول التي تهتم بالتنمية البشرية وبطاقاتها الشبابية، وبناء جيل مثقف وواع قائم على المعرفة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.