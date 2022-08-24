%9 ارتفاعاً سعرياً لـ «بيتك» منذ إيقاف «المتحد البحريني».. السهم قفز من 862 إلى 940 فلساً في 4 جلسات



شريف حمدي



سجلت السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت خلال تعاملات جلسة الأمس قفزة كبيرة بنسبة 45% ببلوغها 81.7 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 56.2 مليون دينار بالجلسة السابقة، حيث كان نصيب «بيتك» منها 30% بتداولات بلغت قيمتها 24.4 مليون دينار من خلال تداول 26.5 مليون سهم.



وعلى إثر النشاط الذي تشهده البورصة في الجلسات الأخيرة، حققت القيمة السوقية مكاسب بنهاية جلسة امس بلغت 651 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 46.707 مليار دينار ارتفاعا من 46.056 مليار دينار أول من أمس بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.



مكاسب سهم «بيتك»



ومنذ إعلان البورصة على موقعها الرسمي قبل بدء تداولات الخميس الماضي عن موافقتها على طلب بنك أهلي متحد البحرين الايقاف عن التداول، ويشهد سهم «بيتك» قفزات سعرية لافتة، حيث تم تفسير الإعلان بأنه ايذانا ببدء الجدول الزمني لتنفيذ عرض بيت التمويل الكويتي «بيتك» الاستحواذ على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين.



إذ يشهد سهم «بيتك» قفزات سعرية منذ ذلك الإعلان لتصل الارتفاعات خلال 4 جلسات تداول متتالية إلى 9%، حيث كان سعر السهم بنهاية جلسة الاربعاء الماضي (قبل الإعلان) عند 862 فلسا، ليرتفع بنهاية جلسة الخميس إلى 882 فلسا بنسبة 2.3%، ويواصل الارتفاع في جلسة الأحد ليصل إلى 890 فلسا بنسبة قريبة من 1%، وبنهاية جلسة الاثنين يصل إلى 902 فلوس بنسبة ارتفاع 1.4%، وبنهاية جلسة امس ارتفع السهم إلى 940 فلسا بنسبة ارتفاع 4.2%.



يذكر ان «بيتك» قدم إشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ قبل نهاية يوليو الماضي، كما قدم أيضا مستند عرض الاستحواذ، بعد موافقة مساهموه على الاستحواذ على «الأهلي المتحد البحريني»، ويشمل معدل تبادل الأسهم البالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.



ارتفاع 10 قطاعات



وبالعودة إلى أداء مؤشرات السوق خلال جلسة الأمس، فقد ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 10 قطاعات امس، تصدرها قطاع البنوك بنسبة 2% بفضل النشاط اللافــــت لسهـــم «بيتــك»، وارتفعت القيمة السعرية لـ 71 سهما مقابل انخفــــاض القيمة السعرية لـ 47 سهمـــا، واستقرت قيمة 19 سهمــــا، ولم يجــــر التداول على أسهم 20 شركة.



وشهدت احجام التداول ارتفاعا بنسبة 14.5% بتداول 315 مليون سهم ارتفاعا من 275 مليون سهم اول من امس تصدرها «بتروغلف» بتداول 42.5 مليون سهم.



وانتهت جلسة امس بارتفاع بنسبة 1.7% لمؤشر السوق الأول محققا 148 نقطة مكاسب ليصل إلى 8807 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% بإضافة 18 نقطة ليصل إلى 5894 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بإضافة 109 نقاط ليصل المؤشر إلى 7866 نقطة.