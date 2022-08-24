ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات أمس، بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط.



وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 96.80 دولارا للبرميل، بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين الماضي عندما هبطت بأكثر من أربعة دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار، فيما ارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 90.73 دولارا للبرميل، بحسب «رويترز».



وكانت السعودية، قالت إن منظمة أوپيك تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط، الذي يرجع إلى ضعف سيولة سوق العقود الآجلة ومخاوف الاقتصاد الكلي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله لوكالة «بلومبيرغ» إن أوپيك+ لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات.



في غضون ذلك، تواجه أوروبا اضطرابا جديدا في إمدادات الطاقة بسبب الأضرار التي لحقت بنظام خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من كازاخستان عبر روسيا، مما يزيد المخاوف من انخفاض إمدادات الغاز.



ومما حد من مكاسب الأسعار اتهام إيران الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي بالمماطلة في جهود إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، وهي تهمة نفتها واشنطن.