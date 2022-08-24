انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين مع عودة الدولار واحتمال بداية ظهور شتاء صعب في المنطقة، ولكن وفقا للاستراتيجيين، فإن الانخفاض هو مجرد بداية هبوط أعمق للعملة.



وانخفضت العملة الموحدة بقدر 1.1% إلى 0.9928 دولار، دون أدنى مستوى لها في العقدين الماضيين عند 0.9952 دولار الذي تم الوصول إليه في يوليو - بعدما ارتفع لفترة وجيزة دفعت اليورو إلى نحو 1.03 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.



وتم تداول العملة عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2002، بعد سنوات قليلة من ظهور العملة، وارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.