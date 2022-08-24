عارف اليوسفي: المعرض الجديد ضمن سياسة الشركة التوسعية للوصول إلى العملاء بسرعة ومرونة

«بست اليوسفي» تسعى عبر التوسع في معارضها إلى تعزيز خدماتها لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء

الشركة ستقدم أفضل خدمة للمستهلكين من حيث المنتجات والجودة وخدمات ما بعد البيع والتركيب

مازلنا نمتلك خططاً مستقبلية لافتتاح معارض مماثلة.. تماشياً مع سياسة الشركة لإرضاء زبائنها

أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده عن افتتاح معرض بست اليوسفي للإلكترونيات رقم 21 في منطقة القرين، والذي يعتبر من أحدث معارض بست للإلكترونيات، وينضم هذا المعرض الجديد إلى سلسلة معارض بست اليوسفي المنتشرة في الكويت.



وذكرت الشركة أن افتتاح معرضها هذا يأتي ضمن إطار السياسة التوسعية التي تنتهجها من أجل تقديم خدماتها للعملاء بسرعة ومرونة، ولتوفير وقتهم وجهدهم وتلبية احتياجاتهم، ليصبح عدد فروع بست اليوسفي 21 فرعا تغطي معظم مناطق الكويت وأيضا للعمل على إرضاء عملائها بإتاحة افضل وسائل وأماكن التسوق الممكنة، حيث تسعى شركة بست من خلال التوسع في عدد معارضها المتاحة أمام الجمهور إلى تعزيز الخدمة وتوفيرها إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء.



وكانت شركة اليوسفي قد افتتحت الفرع الأول من معارض بست اليوسفي للإلكترونيات في منطقة حولي سنة 2009.



وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عارف اليوسفي حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات بأسلوب مبتكر ومميز يناسب متطلبات العملاء. وأضاف أن شركة بست اليوسفي للإلكترونيات مازالت تملك خططا مستقبلية لافتتاح معارض مماثلة في المستقبل سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة لإرضاء أكبر عدد من زبائنها الكرام.



شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، ومن خلال شبكة شركات التجزئة الخاصة بها وسمعتها الجيدة أصبحت بلا شك الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية العالمية التي ترغب في طرح منتجاتها في السوق الكويتي.



وذكر أن المعرض الجديد صمم بأحداث الديكورات ويحتوي على جميع منتجات بست اليوسفي الحديثة، مضيفا انه بمناسبة افتتاح المعرض الجديد ستكون هناك العديد من العروض الخاصة والخدمات للمستهلك، منها خدمة الأقساط المميزة التي تصل إلى 4 عروض، حيث باستطاعة المستهلك اختيار القسط من خلال الباقة التي يريدها من الأقساط وهذه الميزة حصرية لدى «بست اليوسفي».



وأشار عارف اليوسفي إلى أن «بست اليوسفي» ستقدم أفضل خدمة للمستهلكين من حيث المنتجات والجودة وأيضا الخدمة ما بعد البيع والصيانة والتركيب.