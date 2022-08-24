محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت احتفظت للشهر الرابع على التوالي بالمركز الثالث خليجيا والخامس إقليميا على مؤشر مجلة ميد للمشاريع الخليجية خلال فترة الأسابيع الأربعة الواقعة بين الاول من شهر 1 يوليو و5 أغسطس، حيث بلغت قيمتها 206 مليارات دولار وبالرغم من التراجع بنسبة 0.96% عن 208 مليارات دولار من المشاريع التي سجلت في الفترة التي سبقتها.



وذكرت مجلة ميد ان السعودية حلت في المركز الاول بمشروعات بلغت قيمتها 1.34 تريليون دولار وتلتها الامارات في المركز الثاني بعقود بلغت 515 مليار دولار، ثم قطر وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس خليجيا بعقود بلغت قيمتها 193 مليار دولار، و188 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي.



وأظهرت آخر الأرقام الصادرة عن مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية سجل تراجعا بشكل ملحوظ خلال الفتر بين 1 يوليو و5 أغسطس بنسبة 8% عما كان عليه الشهر الماضي وهو أكبر تراجع يسجله المؤشر حتى الآن.

وانخفضت أسواق المشاريع في البحرين والكويت بنسبة 2.16% و0.96% على التوالي، حيث فاقت قيمة المشاريع المنجزة والملغاة قيمة المشاريع الجديدة.



اما على أساس سنوي، فقد انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للمشاريع الخليجية بنسبة 9%، أو ما يقرب من 303 مليارات دولار، حيث سجل العراق والإمارات العربية المتحدة أكبر تراجع للعام بأكمله منذ 5 أغسطس 2021 بينما سجلت كل من عمان وإيران ارتفاعا، في اشارة الى ان العراق والإمارات خضعا لأهم التصحيحات بنسبة 17.7% و35.8% على التوالي جراء اعادة صياغة ميزانيات بعض المشاريع العملاقة.



وقالت المجلة ان هذه الانخفاضات في قيم المشروعات لا تعكس بالضرورة انكماشا كبيرا في السوق اليوم، ولكنها قد تمثل انخفاضا في مسار المشروعات المخطط لها في المستقبل.



وارتفعت قيمة سوق المشاريع في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.18% أو بنحو 2.1 مليار دولار، كما سجلت قيمة مؤشر المشاريع العمانية أعلى نمو بنسبة 2.43%، وارتفع مؤشر مشاريع قطر بواقع 0.62 أو 1.2 مليار دولار.



وبلغت قيمة مؤشر المشروعات في العراق 287 مليار دولار مقابل 280 مليار دولار بالنسبة للمشروعات الإيرانية.