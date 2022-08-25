بشرى شعبان



دعما للمبادرين الكويتيين وتماشيا مع خطة الدولة في تعزيز الشفافية، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني تضمن مجموعة قواعد منظمة بشأن طرح الفرص الاستثمارية داخل الجمعيات التعاونية.



وأكد الشريعان أن هذا القرار يهدف إلى ضمان وصول الفرص الاستثمارية للمبادرين الكويتيين ودعم مشاريعهم ويضمن عدم التلاعب في الفرص الاستثمارية ويدعم الشفافية لدى الجميع.



ونصت المادة الأولى على: تستبدل نصوص البندين 5 و9 من المادة 29 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري 46/ ت لسنة 2021 بالنصوص التالية:



مادة 29/البند 5: يشترط أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية مطابقة للنشاط المطروح سارية الصلاحية، مع تقديم حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة لذات الرخصة، ويجب أن تكون الرخصة معتمدة من الجمعية والمراقب الإداري بعد التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح وذلك كإجراء تمهيدي وجوبي قبل شراء كراسة الشروط.



البند 9: يتم الإعلان عن الفرع المقترح استثماره وفقا لما يلي: في أربع صحف محلية يومية تحددها الوزارة على الا تقل مساحة الإعلان عن ربع صفحة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.



وتضاف مادة جديدة (29 مكرر) إلى لائحة تنظيم العمل التعاوني يكون نصها كالتالي: يتم خلال شهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ إنشاء موقع رسمي بالوزارة خاص بإجراءات طرح الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، ويعهد لإدارة الحاسب الآلي مهمة إدارة الموقع بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع التعاون (إدارة التنمية التعاونية)، وتنشر وجوبا بهذا الموقع كل إعلانات الطرح بالجمعيات التعاونية بالإضافة إلى نشر نتائج الترسية وأي إجراءات أخرى ذات صلة.



المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.



المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.