ناصر العنزي



يترقب عشاق الكرة الكويتية انطلاق مسابقة دوري «زين» الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي «2022-2023» في نسخته الـ 61 «الاستثنائية» مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى العربي مع النصر على ملعب علي صباح السالم بجليب الشيوخ، فيما يستضيف في الثانية السالمية على ملعبه التضامن في بداية التنافس بين فرق الممتاز في أولى مسابقات الموسم الجديد.



ويشارك في الدوري الممتاز 10 فرق، تتنافس فيما بينها للحصول على اللقب، ويهبط فريقان للدرجة الأولى، ويحمل الكويت لقب النسخة الأخيرة الموسم الماضي بفارق مريح عن كاظمة الثاني والعربي ثالثا، فيما هبط اليرموك والشباب لمصاف الدرجة الأولى وحل مكانهما الساحل والجهراء في الموسم الحالي.



وتقام المسابقة وفق نظام جديد حيث تلعب الفرق العشرة الدوري ذهابا وإيابا، ثم تقسم الفرق الى مجموعتين وينتقل كل فريق لمجموعته بكامل نقاطه وتضم المجموعة الأولى الفرق الستة الأولى، والثانية تضم أصحاب المراكز من السابع للعاشر، حيث يقام بين فرق المجموعة الأولى دوري من دورين ويفوز صاحب المركز الاول باللقب، أما فرق المجموعة الثانية فتلعب دوري من دورين ويهبط للدرجة الاولى التاسع والعاشر.



وقد أحسنت الفرق استعدادها للموسم الجديد بإقامة معسكرات خارجية ودعمت صفوفها بعناصر محترفة جديدة أجنبية ومحلية، كما أجرت عدد من الفرق تغييرات في الجهاز الفني بالتعاقد مع مدربين جدد في طليعتهم حامل اللقب الكويت الذي تعاقد مع مدربه السابق الكرواتي رادان غاسانين بعد رحيل التونسي نبيل معلول.



وفي مباراتي اليوم فإن الأخضر يدخل كعادته مرشحا للقب بعدما استعاد الظفر بالبطولات في المواسم الثلاثة الماضية يدعمه جمهور غفير يسانده في شدته وفرحته، ويقود العربي مدربه الجديد المقدوني يوغسلاف ترينشوفسكي خلفا للكرواتي انتي ميشا الذي حقق مع العربي الدوري وكأسي سمو ولي العهد والسوبر في مواسم مختلفة وأوجد فريقا متماسكا بعناصر واعدة.



وقد استعد الأخضر بمعسكر خارجي في تونس خاض خلاله مباريات عادت بالفائدة الفنية على اللاعبين.



أما النصر فقد جاء في المركز السادس في الموسم الماضي بإشراف مدربه الوطني محمد المشعان بعدما أحسن في قيادة فريقه وحقق نتائج لافتة أبقته في موضع الأمان، وتضم صفوف «العنابي» عناصر شبابية جيدة مدعمة بعناصر أجنبية أبرزهم المهاجم النيجيري دينيس سيسوجه.



وفي المباراة الثانية فإن السالمية والتضامن يسعيان للحصول على أول 3 نقاط نحو منافسة طويلة، والسماوي بقيادة مدربه محمد إبراهيم أكمل استعداده للموسم الحالي وخاض عدة مباريات تجريبية اطمأن من خلالها المدرب على جاهزية لاعبيه، وقد دعم صفوفه بالمهاجمين العراقي أسو رستم والكولومبي كارلوس ريفاس.



فيما يشرف على التضامن مدربه الوطني جمال القبندي بعناصر محترفة جديدة، وجاء التضامن ثامنا في الموسم الماضي بعدما نجا من الهبوط في الجولات الأخيرة.