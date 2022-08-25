مبارك الخالدي



قال رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين إنني كمواطن كويتي ومهتم بالشأن الرياضي يحزنني ان نشهد انطلاق الدوري الممتاز في نسخته رقم 61 والكرة الكويتية تمر بحالة لا تسر، إذ لم نشهد أي إنجاز خلال السنوات الـ 10 الأخيرة. وما يؤيد وجهة نظري هو تأكيدات «فيفا» ان الاتحاد الكويتي لكرة القدم لا يحمل اي فلسفة واضحة للتطوير وهذا ما تبنته الاستراتيجية والرؤية الجديدة للاتحاد.



جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج «بين الشوطين» أول من امس. ورد الشاهين على كثير من الأسئلة التي تراود الجماهير الكويتية، موضحا موقفه وموقف الاتحاد منها بكل شفافية ووضوح، وقدم الشاهين بطاقته التعريفية للجماهير الكويتية، مشيرا إلى انه من مدرسة الاستثمار كونه أحد العاملين السابقين في بنك الكويت الصناعي والعديد من الشركات الاستثمارية فضلا عن تعامله مع العديد من الأسواق العالمية في أميركا وآسيا ودول الخليج ومصر. وأضاف الشاهين أنني قدمت نفسي لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد حاملا ثقافة جديدة وفكرا جديدا منطلقا كون العمل بالاتحاد يعد خدمة وطنية وكلنا تحت علم واحد، ومستندا إلى رؤية واستراتيجية محددة لاقت القبول والاستحسان لدى أعضاء الجمعية العمومية وعلية تمت تزكيتي كرئيس للاتحاد. وذكر ان الاتحاد لديه تصور وقرار بفكرة التجديد الكامل للمنتخب الأول ولا تواجد للاعبين كبار السن، مشيرا إلى انه لم يندم على قرار فسخ التعاقد مع مدرب المنتخب الأولمبي البرازيلي كامبوس، وذلك للمصلحة العامة وإسناد المهمة للمدرب الوطني عبدالعزيز حمادة، لافتا إلى الاستعانة والاستفادة من التجربة الخليجية في التعاقد مع المدربين الأجانب.



وحول الأمور الخاصة بالبطولات المحلية، أكد الشاهين ان هناك الكثير من الأمور والقرارات، مشيرا الى ان أسعار تذاكر المباريات هو شأن خاص بالأندية ولن يتدخل الاتحاد في ذلك، أما مباريات كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد فستقام على ستاد جابر الدولي. وأوضح الشاهين ان مكافأة بطل الدوري الممتاز ستكون 100 ألف دينار، والمركز الثاني 60 ألفا، والثالث 40 ألفا، أما بطل الدرجة الأولى فسيحصل على 30 ألف دينار والوصيف 20 ألفا.



وعن لجنة التحكيم، تحدث الشاهين عن تطبيق التحديثات الأخيرة في قانون التحكيم في الموسم الجديد ومنها تقنية خط التسلل، كما قررنا منع الحكام من حضور المناسبات الاجتماعية التي لها علاقة بالشخصيات الرياضية وعدم التعليق على أي مباراة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الامتناع عن الظهور في البرامج الرياضية نهائيا، أما الذي يريد من الأندية الاستعانة بحكام أجانب من الخارج فعليه تحمل التكاليف المالية «حكم الساحة وحكم الفار» وإبلاغ الاتحاد قبلها بـ 3 أسابيع.