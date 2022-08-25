عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية عن خضوع المهاجم العاجي مامادو سورو لعملية جراحية في الغضروف، وذلك بعد تأكيد إصابته في آخر مباراة بالمعسكر التدريبي الذي أقيم في القاهرة، ما يعني غياب سورو فترة لا تقل عن شهر، وبالتالي عدم مشاركته على أقل تقدير في 4 جولات من بطولة دوري زين الممتاز. إلى ذلك، قامت إدارة النادي بقيد لاعب الوسط سلمان البوص في كشوفات الفريق الأول ليصبح قادرا على المشاركة في مواجهة الساحل غدا ببطولة الدوري، فيما ينتظر الجهازان الإداري والفني إنهاء موضوع تسجيل المهاجم نايف زويد خلال اليومين المقبلين.