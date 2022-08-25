

تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 بفوزه 3-0 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني في لشبونة الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من التصفيات. وتأهل أيضا فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلبا ذهابا في باكو، وسجل للفائز يان كوبيتش (58) ويان كليمينت (73)، فيما سجل للخاسر فيليب أوززبيتش (38). كما تأهل مكابي حيفا الاسرائيلي بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهابا.



واكتمل في وقت متأخر من مساء أمس عقد الفرق المتأهلة الى دور المجموعات، بعدما لعب دينامو زغرب الكرواتي مع بودو/غليمت النرويجي، وطرابزون سبور التركي مع أف سي كوبنهاغن الدنماركي، وآيندهوفن الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي. إلى ذلك، سيتعرف ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبقية أندية النخبة الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة المجد القاري، وذلك لدى إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 في إسطنبول اليوم. وسيتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا التي لم تتأهل من خلال إحراز ألقاب 2021-2022، وهي مان سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ، وميلان، وباريس سان جرمان، وبورتو، وأياكس، بالإضافة إلى فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، أما ليفربول، فسيكون في الوعاء الثاني، إلى جانب توتنهام وتشلسي، وبرشلونة ويوفنتوس.