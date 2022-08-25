القاهرة - خديجة حمودة



اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي المنزلة وناصر. ووجه الرئيس السيسى باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة، كما وجه بتطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة لإنشاء منظومة تعزز من فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك منها. ووجه الرئيس السيسي كذلك بتطوير بحيرة ناصر بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة وتعظيم إمكانيات الصيد بها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية.



وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة، التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، حيث شهدت البحيرة تغييرا كليا ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة والرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلا عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوى على مياه نقية ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كما ونوعا. ووجه الرئيس السيسي باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، وذلك من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ومساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة. وتابع الرئيس السيسي جهود تطوير بحيرة ناصر، موجها بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفائتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية، وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي، إلى جانب جهود توفير المقننات المائية، فضلا عن معالجة التحديات القائمة، وذلك بالتنسيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة.



وقد وجه الرئيس السيسي بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.