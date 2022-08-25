هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق مع اتحاد شركات «هيونداي روتيم/ نيرك» يعتبر خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، وذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.



جاء ذلك خلال مشاهدة رئيس مجلس الوزراء، امس بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية/ نيرك (الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية).



حضر التوقيع كل من د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق م.كامل الوزير، وزير النقل، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وم.أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.



ويشمل عقد التوقيع (عامي الضمان)، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد (1) عمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.



وعقب التوقيع، صرح الفريق م.كامل الوزير، وزير النقل، بأن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائي، بهدف تعزيز شبكة النقل في جمهورية مصر العربية، وهو أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الحالي، مشيرا إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة، ممثلة في هيئة الأنفاق والصندوق السيادي المصري، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ‏والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات ‏السكك الحديدية NERIC، بالإضافة إلى القطاع الخاص الدولي المتمثل في شركة «هيونداي روتيم» الكورية الجنوبية، وهي إحدى الشركات العالمية في هذا المجال.