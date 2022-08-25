أعلن مجلس القضاء الأعلى، استئناف العمل في كل المحاكم اعتبارا من يوم الأربعاء.



وقال المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه «بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كل المحاكم اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق 24/8/2022».



وأضاف البيان أنه «بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور، كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة».