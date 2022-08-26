طالب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة م.صياح الهاجري بإنصاف موظفي الهيئة، مناشدا الجهات المختصة بإقرار وتعديل بدلاتهم وكوادرهم المالية المستحقة التي طال انتظارها منذ سنوات بعد رفضها من ديوان الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية دون مبرر.



وقال الهاجري في تصريح صحافي إنه من أبرز مطالب موظفي الهيئة إقرار وتعديل بدلات التفتيش والضبطية القضائية والنوبة والإبحار والمناطق النائية والخطر والتلوث والموقع، وهي بدلات مستحقة نظرا للدور الكبير للموظفين ومهامهم الوظيفية سواء من ناحية التفتيش أو العمل بالمنافذ بنظام النوبات أو العمل في المناطق الصناعية النائية أو العمل في المسح البحري وغيرها.



وأضاف: نأمل إقرار حقوق أبنائكم الموظفين بالهيئة من الناحية الوظيفية والمزايا المالية مقارنة ببقية الجهات التي تحمل نفس المهام والاختصاصات وتصرف لها البدلات المستحقة، مطالبا بضرورة اعتماد الدوام المرن لجميع موظفي الدولة، وأربعة أيام عمل في الأسبوع مع توفير خدمة بنظام 24 ساعة للجهات الخدمية في الدولة، وتغيير ساعات العمل في الصيف لتتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة، متمنيا من الحكومة سرعة صرف وتنفيذ قرار صرف رصيد الاجازات، ومكافآت الصفوف الأمامية التي طال انتظارها.