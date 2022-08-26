بشرى شعبان

عقد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنظيم وتطوير العمل الخيري، حيث تم التطرق خلال اللقاء لدعم العمل الخيري داخل الكويت ووضع الآليات لضمان تنفيذ ذلك.



كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لبحث ودراسة سبل توطين العمل الخيري داخل الكويت وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه بما يعود بالنفع على جميع الفئات المستحقة داخل البلاد، ويرأس وزير الشؤون اجتماعات اللجنة التي تنعقد بشكل شهري وتضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الخيرية وآخرين عن «الشؤون»، كما تم الاتفاق على ميكنة العمل الخيري والإفصاح عن البيانات المالية، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في الشفافية.