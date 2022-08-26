رئيس الوزراء: الاعتماد على الكفاءات الشبابية والعنصر النسائي في المرحلة المقبلة لدفع عجلة التنمية

سموه استقبل وزير المالية ومدير عام هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي والعضو المنتدب للهيئة ونائب مدير الصندوق الكويتي ووزير الخارجية ورؤساء البعثات

5 محاكم رفضت 61 طعناً انتخابياً

مريم بندق

نفّذ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف أولى جولاته الميدانية المفاجئة في مجمع الوزارات، وتوجه مباشرة لوزارة الشؤون الاجتماعية في ساعة مبكرة من صباح أمس وقبل ان يذهب إلى مكتبه لحضور اجتماعه مع الفعاليات الاقتصادية الذي كان محددا عند التاسعة صباحا.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن جولة سمو الشيخ أحمد النواف جاءت بشكل مفاجئ ولم يخبر بها أحدا ليكون في استقباله، وبمجرد وصوله مبنى وزارة الشؤون توجه مباشرة إلى صالة المراجعين، وتبادل الحديث مع المواطنين من حاملي المعاملات ولم يجلس في مكتب قيادي.

وهدف سموه من هذه الجولة المفاجئة إلى تحقيق عدة رسائل للمواطنين وإلى القياديين بصفة عامة.

وبالنسبة للمراجعين من المواطنين فقد طمأنهم قائلا لمواطن يحمل معاملة في يده: خير يبه؟ تركت أعمالي وجئت من اجلكم في اشارة واضحة إلى القياديين بإعطاء معاناة المواطنين الأولوية والعمل على ايجاد المعالجة لها قبل أداء أعمالهم الاعتيادية اليومية.

وخاطب مراجع آخر: معاملتك قانونية تمشي غصبن علي وليس طيب، في اشارة ايضا إلى الموظفين لتمرير المعاملات القانونية من دون تدخل أحد.

وأمر سموه القياديين قائلا: انزلوا الميدان وتواجدوا في صالات المراجعين للاستماع للمواطنين فلديهم معالجة للخلل.

ووفق إمكانياتكم وصلاحياتكم حاولوا الإصلاح ورفع المعاناة عن المواطنين على ان تتم مخاطبة من لديهم صلاحيات أكبر ويستطيعون اصدار قرار بمعالجة اي خلل.

هذا، وتوقعت المصادر ان تتوالى الجولات الميدانية لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الميدانية المفاجئة على المرافق الإسكانية والصحية والتعليمية والبلدية.

5 محاكم رفضت 61 طعناً انتخابياً

علمت «الأنباء» ان 5 محاكم في الاحمدي والجهراء وحولي والعاصمة والفروانية رفضت جميع الطعون المقدمة البالغ عددها 61 طعنا انتخابيا على النحو التالي:

1 ـ محكمة العاصمة عدد 7 طعون وتم رفضها جميعا.

2 ـ محكمة الاحمدي عدد 29 طعنا وتم رفضها جميعا.

3 ـ محكمة الفروانية عدد طعنين وتم رفضهما جميعا.

4 ـ محكمة حولي عدد 14 طعنا تم رفضها جميعا.

5 ـ محكمة الجهراء نظرت 9 طعون تم رفضها جميعا.

ولمزيد من التفاصيل:-

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف في قصر السيف كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عماد النقيب.



وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة ورؤيتها الطموحة.



وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي إضافة الى العنصر النسائي وتمكينهم لأخذ زمام المبادرة في دفع عجلة التنمية تجسيدا لرؤية البلاد التنموية واستثمار طاقاتهم لصنع مستقبل أفضل.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.



الى ذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف في قصر السيف امس وزير الخارجية الشيخ د أحمد ناصر حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من زياد فيصل المشعان سفيرا لدولة الكويت لدى دولة ليبيا، صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة، عادل عبدالكريم الأمير سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال، عماد عبدالعزيز الخراز قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي، عبدالله مساعد الخرافي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص، ظاهر متعب الخرينج سفيرا لدولة الكويت لدى البوسنة والهرسك، سامي غصاب الزمانان سفيرا لدولة الكويت لدى اليابان، عادل مبارك الادغم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوبا، عبدالله تركي التركي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو، محمد ناصر الهاجري سفيرا لدولة الكويت لدى سلطنة عمان، محمد سعود المطيري قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، نايف هابس العتيبي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.