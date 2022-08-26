بشرى شعبان

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف خلال الزيارة المفاجئة لوزارة الشؤون في مجمع الوزارات مسؤولي الوزارة الى تسهيل الاجراءات وسرعة انجاز معاملات المواطنين، كما وجههم بضرورة التواجد اليومي في صالات استقبال المواطنين ومتابعة العمل وتذليل أي عقبة في حال وجدت. بدوره، بين وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي انه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء عمّمنا على كافة مسؤولي الوزارة بعقد جميع الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي والتفرغ خلال الدوام لاستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم.

من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.