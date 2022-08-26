أسامة أبوالسعود

عقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي اجتماعا موسعا مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة م. داود العسعوسي والوكلاء المساعدين لمتابعة آلية تعامل وزارة الأوقاف مع شكاوى وملاحظات الموظفين والمراجعين ومناقشة سبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال الوزير الجلاوي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة لأعمال تلك الجهات وكذلك لتنفيذ تعلیمات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الذي أكد علينا جميعا ضرورة التفاعل مع كل متطلبات الموظفين واتباع سياسة الباب المفتوح أمامهم.

وأضاف الجلاوي في تصريح صحافي ان الاجتماع تطرق الى حث قيادات وزارة الأوقاف على تنفيذ سياسة الباب المفتوح وتحديد يوم من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الشكاوى والعمل على إنهائها فورا. وحذر الجلاوي من التراخي تجاه جميع الشكاوى التي يتم رصدها سواء عبر وسائل الاعلام المختلفة أو التي يتقدم بها أصحابها الى قيادات ومسؤولي الوزارة، معتبرا أن النهج الجديد لم يدع مكانا لاستغلال حاجة الناس «وأن على من يؤرقه العمل أن يتنحى ليفسح المجال أمام من يرغب في العمل».

وطالب الجلاوي بضرورة التعامل السريع مع كل ما ورد في ملاحظات الجهات الرقابية والرد عليها بشكل واضح وشفاف. وأكد الجلاوي في الاجتماع ضرورة صيانة المباني التابعة لكل جهة، وإعادة النظر في صياغة العقود وإلزام المتعاقدين بتنفيذ بنودها بالشكل القانوني وأن ترفع الجهات تقارير دورية للوزير تكون شاملة لكل البيانات التي تصور الواقع ورؤيتنا الرائدة عالميا في العمل الإسلامي.