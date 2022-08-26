أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وذلك بتواجد 7 مصارف كويتية ضمن القائمة لعام 2021.



وقال فتوح في بيان صحافي إنه وفقا لدراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية فإن المصارف السبعة، هي بحسب الترتيب: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك برقان، وبنك الخليج، والبنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الدولي «KIB».



وأوضح أن مجموع رأس المال الأساسي للمصارف السبعة بلغ نحو 29.8 مليار دولار، وتدير موجودات تقدر بأكثر من 272 مليار دولار.



وقال البيان إن البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021 تظهر دخول 72 مصرفا عربيا اللائحة، مشيرا إلى أن الامارات سجلت اكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (14 مصرفا) تليها السعودية (10 مصارف) والبحرين وقطر (8 مصــارف لكـــل منهمـــا) والكويـــت ومصــر (7 مصارف لكل منهما) وسلطنة عمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما) والأردن (4 مصارف) وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).



وأشار الى أن 18 مصرفا إسلاميا عربيا أدرجت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021 والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: أربعة مصارف إسلامية إماراتية وأربعة سعودية وأربعة قطرية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفان في البحرين ومصرف واحد في مصر.