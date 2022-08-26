شريف حمدي



كسرت بورصة الكويت موجة الخسائر الأسبوعية التي دامت لأسبوعين متتاليين، لتنهي تعاملات الأسبوع على تحقيق مكاسب جماعية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وجاء الارتفاع مبررا بعد تراجع الأسعار خلال الفترة السابقة في ظل التوسع في عمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم سواء القيادية بالسوق الأول، أو المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، مما شجع المتعاملين على العودة الى الشراء مجددا.



وعزز التوجه الشرائي خلال تعاملات الأسبوع، عودة اسعار النفط الكويتي للارتفاع فوق مستوى الـ 100 دولار بعد ان كانت فقدت هذا المستوى مؤخرا، حيث يتأثر سوق الاسهم الكويتي كسائر اسواق المال الخليجية بأسعار النفط كونه السلعة الرئيسية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة.



ومن العوامل الايجابية التي لا يمكن اغفالها وعززت النشاط الايجابي للسوق، حالة الزخم التي شهدها سهم «بيتك» على مدار جلسات الأسبوع مع اقتراب تنفيذ الجدول الزمني لعرض بيت التمويل الكويتي الاستحواذ على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين، عقب إيقاف التداول على سهم «الاهلي المتحد» بناء على طلبه، فالسوق يتجاوب ايجابا مع مثل هذه الصفقات الكبيرة ويحظى بنشاط لافت.



وبانتهاء تعاملات الأسبوع، عادت القيمة السوقية لتحقيق المكاسب وذلك بنسبة 1.3%، إذ اضافت بنهاية الأسبوع الجاري 595 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية إلى 46.23 مليار دينار ارتفاعا من 45.63 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 5% بمحصلة اسبوعية 308 ملايين دينار بمتوسط يومي 61.5 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 294 مليون دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 59 مليون دينار، وكان الإقبال اللافت على سهم «بيتك» سببا رئيسيا في ارتفاع السيولة بمعدلات كبيرة في كل الجلسات سواء التي شهدت اقبالا شرائيا كبيرا على السهم أو التي شهدت عمليات تصريف لجني الارباح بعد ان حقق السهم قرابة 9% مكاسب خلال 4 جلسات متتالية ببلوغه 940 فلسا قبل ان يتراجع إلى 904 فلوس بنهاية جلسة امس.



فيما تراجعت أحجام التداول بنسبة 22%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.318 مليار سهم مقابل 1.681 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي. وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.4% محققا 125 نقطة مكاسب ليصل إلى 8705 نقاط ارتفاعا من 8580 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.7% مضيفا 42 نقطة ليصل إلى 5863 نقطة ارتفاعا من 5821 نقطة.



٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.3% بمكاسب 100 نقطة ليصل إلى 7785 نقطة من 7685 نقطة.



ارتفعت قيمة الأجانب على أسهم البنوك الكويتية خلال التعاملات الاسبوعية إلى 3.44 مليارات دولار، وذلك من 3.37 مليارات دينار الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع القيمة السعرية لعدد من الأسهم في مقدمتها بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني وبرقان والخليج.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 24 اغسطس الجاري، اتسمت تعاملات الأجانب عمليات بالتوازن خلال الأسبوع، إذ ارتفعت الملكيات في أسهم 3 بنوك هي بيتك وبرقان ووربة، فيما تراجعت نسب الملكيات في 4 بنوك هي الخليج وبنك الكويت الدولي «KIB» والأهلي المتحد وبوبيان، واستقرت في 3 بنوك هي الوطني والتجاري والأهلي.



تفصيليا، ارتفعت النسبة في «بيتك» بنسبة 0.01% لتصل إلى 11.35% بقيمة 969.6 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك برقان بنسبة 0.03% بنسبة 17.70% بقيمة 143.7 مليون دينار، وارتفعت وربة بنسبة 0.01% لتصل النسبة الإجمالية إلى 3.99% بقيمة 19.8 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الاجانب في بنك الخليج بنسبة 0.01% بنسبة 16.35% بقيمة 186.2 مليون دينار، وتراجعت في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.15% لتنخفض إلى 5.85% بقيمة 15.2 مليون دينار، وتراجعت في بوبيان بنسبة 0.01% لتصل إلى 5.75% بقيمة 186.2 مليون دينار، وتراجعت في المتحد بنسبة 0.01% بنسبة إجمالية 0.40% تبلغ قيمتها 2.7 مليون دينار. فيما استقرت في بنك الكويت الوطني عند 23.76% بقيمة 1.914 مليار دينار، واستقرت كذلك في التجاري عند 0.06% بقيمة 596 آلاف دينار، كما استقرت في الأهلي عند 1.24% بقيمة 7.6 ملايين دينار.