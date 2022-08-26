صعدت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بفعل تصاعد المخاوف المرتبطة بقلة الإمدادات وسط اضطراب الصادرات الروسية واحتمال خفض كبار منتجي النفط للإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة في الولايات المتحدة. وخلال جلسة التعاملات، زاد خام برنت 75 سنتا أو 0.74% إلى 101.97 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.53% إلى 95.39 دولار للبرميل.



ولامس الخامان أعلى مستوياتهما في 3 أسابيع يوم الأربعاء الماضي بعد أن لوح وزير الطاقة السعودي باحتمال خفض تكتل أوپيك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفائها الإنتاج، كما لاتزال المناقشات بخصوص اتفاق إيران النووي متعثرة، مما يثير شكوكا بخصوص استئناف صادرات النفط الإيرانية. وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم أعلنت شركة بي.بي إغلاق بعض وحدات مصفاتها وايتينج في إنديانا بعد حريق نتج عن ماس كهربائي يوم الأربعاء، والمصفاة التي تعمل بطاقة 430 ألف برميل يوميا مورد رئيسي للوقود إلى وسط الولايات المتحدة ومدينة شيكاجو.



ولاتزال المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي مستمرة. وتقول إيران إنها تلقت ردا من الولايات المتحدة على النص «النهائي» الذي صاغه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي. وصرحت مصادر في «أوپيك» لرويترز بأن خفض تكتل أوپيك+ للإنتاج سيتزامن على الأرجح مع عودة النفط الإيراني إلى السوق إذا أبرمت طهران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية.