شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ممثلة بالأمين العام للمنظمة علي بن سبت، وعبدالكريم عايد، في أعمال الاجتماع التحضيري لتقرير التنمية العربية (الإصدار السابع)، وذلك بدعوة من المعهد العربي للتخطيط.



وتأتي أعمال الاجتماع هذا العام بعنوان «التغير المناخي وأثره على النمو والتنمية»، حيث عقد مدينة بيروت، يومي 24 25 الجاري، حيث استعرض موضوع التغير المناخي والاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ وعرضا لجهود بعض الدول العربية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، كالاقتصاد الدائري للكربون والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى تقنية حبس واصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون CCS.



وسيصدر التقرير متزامنا مع فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المزمع عقده بإذن الله تعالى في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نوفمبر 2023.