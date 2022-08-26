مفرح الشمري



على الرغم من الذي حدث بينهما طوال الفترة السابقة من مشاكل وقضايا، الا ان النجمة الكوميدية هيا الشعيبي أعلنتها بصراحة من خلال استضافتها في برنامج «الديوانية» الذي يبث عبر اثير اذاعة المارينا انها «ولهت على طارق العلي وانها ولهانة على ان تطفره على خشبة المسرح»، لأنها الوحيدة التي تعرف كيف «تطفر» طارق العلي الذي كانت له مواقف لا تنسى.



واستحقت هيا الشعيبي على هذا الاعتراف تصفيق فريق البرنامج الذين عبروا عن سعادتهم بسماعهم مثل هذا الكلام الجميل من هيا والموجه إلى الفنان القدير طارق العلي. وأكدت الشعيبي ان العشرة التي بينها وبين طارق عشرة عمرها طويل قدموا من خلالها العديد من الأعمال الناجحة سواء في المسرح أو في البرامج المنوعة، ولكن ربما عين صابتهم وحدث الذي حدث.