عبدالحميد الخطيب



«اخترنا فريق العمل بالكامل وسنعلن عن الاسماء الاسبوع المقبل تباعا على السوشيال ميديا كما عودنا جمهورنا في الاعمال السابقة»، بهذه الكلمات أكدت «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القديرة حياة الفهد في تصريح لـ«الأنباء» عن بدء الاستعداد لدخولها لوكيشن تصوير احدث اعمالها الدرامية والذي يحمل عنوان «قرة عينك» بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الفن الكويتي والخليجي.



وقالت أم سوزان: سنبدأ تصوير العمل قريبا، وهو «مودرن» وليس تراثيا، ومن خلاله نقدم خطوطا درامية متنوعة بين التراجيديا والكوميديا، في مزيج مميز اتمنى ان ينال اعجاب الجمهور، لافتة الى ان موعد عرض المسلسل سيكون في رمضان 2023، لافتة الى ان نص «قرة عينك» متميز ويحمل رسائل مهمة للمشاهدين، وهو من تأليف الكاتبين محمد شمس وعلي شمس، واللذين تعاونت الفهد معهما في اعمال سابقة حصدت نجاحا كبيرا مثل «ام هارون» و«مارغريت».



وبسؤالها عن اسم العمل، اوضحت «سيدة الشاشة الخليجية»: «قرة العين» تقال عندما يصادف الانسان الفرح والسرور وتقر عينه برؤية من يحب من اهله او ابنائه واحبابه، ولو وجهت لامرأة نقول «قرة عينج» ولو كانت لرجل نقول «قرة عينك»، وفي المسلسل تدور الاحداث حول هذا المعنى الجميل الذي يرتبط بالحب والتفاؤل والخير.



وكانت أم سوزان قد شاركت متابعيها في «انستغرام» صورة من الملصق الدعائي للمسلسل، وظهرت من خلاله خلف القضبان الحديدية، وكأنها تقضي عقوبة بالحبس أو تتعرض للمحاكمة، على جريمة ما ارتكبتها، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: «بسم الله وتوكلنا على الله عز وجل، ونبدأ مع حكاية جديدة مشوقة بين الدراما والكوميديا اللطيفة في مسلسل قرة عينك مع نخبة من النجوم من الخليج، ونسأل الله عز وجل التوفيق.. حياة الفهد رمضان 2023»، والعمل من تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد.



جدير بالذكر، أن الفنانة القديرة حياة الفهد قدمت رمضان الماضي مسلسل «سنوات الجريش»، تأليف محمد النابلسي، إخراج مناف عبدال، فكرة حسين المهدي، وإشراف عام يوسف الغيث، وشاركها البطولة: حسن البلام، ستيفاني صليبا، هبة الحسين، حبيب غلوم، حمد العماني، ليلى السلمان، عبدالله الخضر، فيصل فريد، رجاء بلمير، وآخرون، وتناول العمل السنوات العجاف التي مرت بمنطقة الخليج فترة الحرب العالمية الثانية، والتي تعرف بـ«سنوات الجريش»، مستعرضا جوانب اجتماعية وإنسانية خلال أربعينيات القرن الماضي.