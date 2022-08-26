مفرح الشمري



أكد المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر لـ «الأنباء» انه بخير وسيعود الى الديرة الأسبوع المقبل، شاكرا كل من سأل عنه، متمنيا للجميع الصحة والعافية.



وشكر «بوخالد» عبدالكريم عبدالقادر ديرته الكويت على رعايته له ودعمها لعلاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا ان جميع المسؤولين لم يقصروا معه وأن أموره الصحية بخير والحمدلله.



وواصل «بوخالد» عبدالكريم عبدالقادر شكره إلى سفير الكويت في الإمارات جمال مبارك النصافي على اهتمامه الكبير للاطمئنان عليه، متمنيا له الصحة والعافية وأن يبعد عنه كل مكروه، كما خص المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، على رعايته واهتمامه به، واصلا شكره إلى أبنائه الذين يعملون بالديوان فلهم كل الشكر وعظيم الامتنان والله يحفظهم من كل سوء، مؤكدا انه لم يحس بأي غربة لوجوده في وطنه الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الساكنة في قلبه.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للمطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر ليواصل نشاطه الفني ويطرب جمهوره بـ «صوته الجريح» الذي يسكن في قلوب الجميع..



وما تشوف شر يا بوخالد.