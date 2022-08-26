أحمد الفضلي



تمنى الفنان القدير علي جمعة أن يحصل على نص يرجع به الى خشبة المسرح في الفترة المقبلة، نافيا اعتزاله للمسرح الذي يعشقه كثيرا ولا يمكن أن يبتعد عنه.



وأضاف جمعة في تصريح لـ «الأنباء» أن عشقه للمسرح ولجمهور المسرح كبير جدا، ولكنه بانتظار نص مناسب حتى يعود به بعد انقطاعه عنه بسبب النصوص التي تقدم له.



من جانب آخر، أعرب الفنان علي جمعة عن بالغ سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حصدتها الحلقات الاولى لأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي «عند شارع 9» الذي يعرض حاليا عبر قناة «ام بي سي» ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية أبرزهم الفنانة اسمهان توفيق وسلمى سالم وإيمان العلي ومحمد الرمضان وايمان الحسيني وإيمان فيصل واسامة المزيعل، مشيرا الى أن الحلقة الاولى من العمل حصدت كما كبيرا من الاعجاب التمسته من خلال اتصالات الاصدقاء وردود أفعال الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه في الفترة الحالية نجاح الحلقتين الاولى والثانية غالبا ما يكون له دور كبير في نجاح العمل من خلال استقطاب المشاهدين لمتابعة بقية الحلقات، والحلقة الاولى للمسلسل أظهرت للمشاهد الحبكة الدرامية للعمل، حيث نفذت بشكل رائع من مخرج العمل حسين أبل وبإشراف كاتب المسلسل محمد الكندري، وهذا النجاح سيستكمل في بقية الحلقات، خصوصا ان المسلسل يحتوي على كم كبير من الأحداث والتغييرات.



وفيما يتعلق بجديده الفني للفترة المقبلة، ذكر جمعة من خلال حديثه لـ«الأنباء» أن لديه العديد من النصوص الخاصة بأعمال فنية ولا يزال في مرحلة قراءة هذه النصوص لاختيار الأنسب من بينها وتنفيذه في الأيام المقبلة، موضحا أن عملية الاختيار الصحيح لها أهمية كبيرة في نجاح الفنان، حيث يجب مراعاة هذا الجانب من خلال وجود نص جيد يكون الانطلاقة للنجاح ومن ثم مخرج يعرف كيفية تنفيذ هذا النص، وكذلك طاقة العمل من فنانين وفنيين.