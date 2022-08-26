القاهرة - خلود أبوالمجد



رفضت الفنانة مي سليم التفكير في العودة لعصمة أي من زوجيها السابقين، ولكنها لم تغلق الباب أمام «زيجة ثالثة»، مؤكدة أنها لا تتكتم تفاصيل حياتها العاطفية، كما يظن البعض وبمجرد ظهور «ابن الحلال» ستعلن الخبر فورا لجمهورها.



وقالت مي، خلال لقائها ببرنامج «البخت» على قناة «الشمس»، أنها لا تهوى كتمان معلومات عن حياتها الشخصية تسعد جمهورها، موضحة أنها تفضل الآن البقاء مع ابنتها، وقالت: أنا سعادتي في الوقت الحالي إني أكون مع بنتي، ولكن القادم في علم الغيب وأكيد ما سيكتبه لي ربنا هو الخير.



وبدت مي مترددة في فكرة العودة إلى أحد أزواجها السابقين، فقالت في البداية لا أعرف هل سأوافق أم لا، وأضافت: أنا باحترم أبو بنتي وبقدره جدا لأن بنتي بتحب أبوها جدا وفيه علاقة احترام.



وتجاهلت الحديث عن زوجها الثاني وليد فواز، وحسمت موقفها قائلة: لا أظن إني ممكن أبص للماضي، مشيرة إلى أنها تركز دائما في النظر للمستقبل، مؤكدة أنها تكون «شريرة» تجاه الرجل الذي يتخلى عن أبنائه.



وكررت سليم هجومها على الآباء الذين يرفضون تحمل مسؤولية الأبناء ويتركون الحمل الثقيل على الأم فقط، وقالت: «ربنا مقالش حد يعمل كده.. رسالتي هتبقى قاسية جدا للي يعمل كده».



وسبق أن اعترفت مي سليم، بأن صورة المجتمع المغلوطة عن حياة الفنانات تجعل فرصهن في الزواج محدودة، لافتة إلى صعوبة الحصول على رجل يقبل الاقتران بسيدة مشهورة ولها شخصية مستقلة، كما تحدثت عن أسباب انفصالها السريع في زيجتيها السابقتين، مشيرة إلى أنها تعاني من «سوء الحظ» وقالت إنها نضجت بما يكفي لتختار شريك حياتها القادم بعناية شديدة وحرص.