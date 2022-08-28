قلب مان سيتي تخلفه بهدفين في الشوط الأول إلى فوز عريض على ضيفه كريستال بالاس 4-2 بنهاية المباراة، كان نصيب العملاق النرويجي ايرلنيغ هالاند منها 3 أهداف، ليسجل أول هاتريك له في الدوري الإنجليزي، وفي مواجهة ثانية، استعاد ليفربول الثقة بعدما اكتسح ضيفه بورنموث 9-0 على ملعبه انفيلد، وذلك ضمن واجهات الجولة الـ 4 للدوري الإنجليزي «البريمييرليغ».



دخل ليفربول مواجهة بورنموث وأمامه هدف واحد فقط، الخروج فائزا بأكبر نتيجة ممكنة، للظفر بالنقاط الـ 3، واستعادة الثقة، وتوجيه رسالة لجميع الأندية، أن «الريدز» عائد للمنافسة، وما تعثره في الجولات الـ 3 الأولى بتعادلين وخسارة تواليا، ما هي إلا بداية سيئة سرعان ما يتجاوزها، وبالفعل بسط لاعبو ليفربول أفضليتهم على المباراة مبكرا، أداء ونتيجة، فيما اكتفى خصمهم بمحاولة يائسة لتقليل الأضرار فقط، سجل الأوروغوياني لويز دياز هدفا مبكرا (3)، وما لبث أن أضاف هارفي إليوت الثاني (6)، ومن تسديدة بعيدة أضاف الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثالث (28)، وحصل المهاجم البرازيلي على جائزة الإجادة في الشوط الأول، بعدما حول كرة عرضية إلى شباك بورنموث (31) مسجلا الهدف الرابع، ولم يكتف «الريدز» بالرباعية ليضيف فيرجل فان دايك برأسه الهدف الخامس (45)، ليخرج فريق المدرب الألماني يورغن كلوب متقدما بخماسية.



تواصل الوضع الفني السيئ لبورنموث في ليسجل كريس ميفام هدف في مرماه مع بداية الشوط الثاني (46)، وليضيف فيرمينو هدفه الشخصي الثاني والسابع لفريقه (62) في مهرجان تهديفي كبير للفريق الأحمر، وأضاف الثامن فابيو كارفالهو (81)، فيما اختتم مهرجان الأهداف لويز دياز بتسجيله التاسع (85).



وفي المباراة الثانية، فاجأ كريستال بالاس مستضيفه مان سيتي بهدفين في الشوط الأول، سجل جون ستونز بالخطأ في مرماه (4)، فيما تكفل يواكيم أندرسن بمضاعفة النتيجة برأسية أرسلها إلى أقصى الزاوية اليمنى للحارس إيدرسون مورايس (21). ليخرج حامل اللقب متأخرا بهدفين بنهاية الشوط الأول وسط دهشة من جماهير «السيتيزن».



دخل «السيتي» الشوط الثاني بغية تقليص النتيجة أولا، ثم جر خصمه إلى حيث يريد، وبالفعل سجل الإسباني برناردو سيلفا هدف التقليص (53)، وأضاف النرويجي ايرلينغ هالاند هدف التعادل (62)، ليبدأ بعدها فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا البحث عن هدف الفوز، ولم ينتظر طويلا ليسجل هالاند الهدف الثالث (69)، وليضيف الهداف النرويجي الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثالث «هاتريك» (81)، ليصل فريقه الى النقطة الـ 9، فيما بقي بالاس على رصيده السابق 4 نقاط.



وفي مواجهات أخرى، تغلب تشلسي على ليستر سيتي 2-1، لكنه خسر لاعبه كونور كالاغر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وتعادل برينتفورد على ملعبه مع إيفرتون 1-1، وتغلب برايتون على ضيفه ليدز يونايتد 1-0.



كما تابع مان يونايتد صحوته وعاد بفوز ثان تواليا من أرض ساوثمبتون بهدف دون رد سجله البرتغالي برونو فيرناديش، وشهدت المباراة مشاركة للاعب وسطه الجديد البرازيلي كاسيميرو بعد أن دخل بديلا، فيما جلس النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بديلا مرة جديدة.



وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يحل وست هام ضيفا على أستون فيلا، فيما يلتقي ولفرهامبتون مع نيوكاسل، ويستضيف نوتنغهام نظيره توتنهام.



إيزاك إلى نيوكاسل بـ 70 مليون يورو



سينضم المهاجم السويدي الشاب ألكسندر إيزاك الى نيوكاسل يونايتد قادما من ريال سوسييداد الاسباني، مقابل 70 مليون يورو وفق الصحافة، حسب ما أعلن الناديان.



جاء في بيان للنادي الانجليزي أن ابن الـ22 عاما وقع «على عقد طويل الأمد» ليصبح الصفقة الرابعة للفريق هذا الصيف.



قال خوكين أبيريباي مدير النادي الباسكي على هامش قرعة يوروبا ليغ في إسطنبول «انتهى بهم الأمر بتقديم مبلغ من المال لا يمكن رفضه. نخسر لاعبا عظيما. الآن علينا أن نجد بديلا له».



وأشارت التقارير الى أن الصفقة بلغت 70 مليون يورو، بالإضافة الى خمسة ملايين مكافآت ليصبح بالتالي السويدي أغلى لاعب يبيعه في تاريخ سوسييداد وأيضا أغلى صفقة في تاريخ الـ «ماغبايز».





