بفضل بديليه الإسبانيين لويس ألبرتو وبيدرو ألحق لاتسيو الهزيمة الأولى بإنتر هذا الموسم بتفوقه على ضيفه 3-1 في الملعب الأولمبي في روما، ضمن افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم فريق العاصمة عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (40)، فيما عادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لإنتر (51). إلا أن كلمة الحسم كانت للبديلين ألبرتو (75) وبيدرو (86) ليرتقي لاتسيو إلى الصدارة.

وكرر فريق المدرب ماوريستيو ساري النتيجة ذاتها للموسم الماضي التي جمعت الفريقين في روما.



وكان إنتر استهل موسمه بفوزين على كل من ليتشي وسبيزيا، فيما تعادل لاتسيو سلبا مع تورينو في المباراة السابقة بعد فوز افتتاحي على بولونيا. وقال مدرب انتر إنزاغي: «إنها هزيمة مؤلمة بالنظر إلى الطريقة التي خسرنا بها، لقد كانت مباراة متوازنة للغاية، لكن هدف ألبيرتو غيرها».



وأضاف: «كان لدينا فرصة كبيرة للتقدم عندما كانت النتيجة (1-1)، بفرصة دومفريس، وكان ينبغي أن يكون لدينا المزيد من التصميم في اللمسات الأخيرة، يجب أن نصنع شيئا أكثر في الأداء».



وتابع إنزاغي: «كان الأداء في الشوط الأول جيدا، وكنا بحاجة لمواكبة ذلك بمزيد من الجرأة، لأن هذا يصنع الفارق في هذه المباريات المتوازنة».



وأتم «دفعت بجاليارديني أساسيا للمساعدة في منع تقدم سافيتش، ومن الطبيعي بعد الهزيمة أن ينظر الناس إلى اختياراتي، لكن إذا سجل دومفريس فرصته، فكنا سنتحدث عن مباراة مختلفة تماما». ويلعب اليوم ساليرنيتانا مع سمبدوريا، فيرونا مع أتالانتا، ليتشي مع إمبولي، وفيورنتينا مع نابولي.



فرنسا



استعاد ليل بطل الموسم قبل الماضي توازنه بعد سقوطه المدوي على أرضه أمام باريس سان جرمان 1-7 الأسبوع الماضي، بالفوز على مضيفه اجاكسيو 3-1 في افتتاح المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



افتتح التركي يوسف يازيجي التسجيل بعد حركة فنية رائعة ليسدد الكرة داخل الشباك (17)، قبل ان يضيف جوناثان بامبا الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع البرازيلي اسمايلي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.



واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح ليل انبرى لها يازيجي ليتابعها البرتغالي تياغو دجالو داخل الشباك معززا تقدم فريقه (67).



ورد أصحاب الأرض بهدف شرفي عن طريق البوركينابي سيريل بايالا بكرة رأسية بعد فشل دفاع ليل في تشتيت كرة أتت من ركلة ركنية (84).



وأهدر الكندي جوناثان ديفيد هدفا رابعا لليل عندما فشل في ترجمة ركلة جزاء بعد أن ارتدت الكرة من القائم (90).



ويستضيف حامل اللقب باريس سان جرمان نظيره موناكو، فيما يلعب نانت مع تولوز، بريست مع مونبلييه، لوريان مع كليرمون فيران، نيس مع مرسيليا، تروا مع أنجيه، وريمس مع ليون.