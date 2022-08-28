يأمل ريال مدريد حامل اللقب الاحتفاء بهدافه الفرنسي كريم بنزيمة ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأفضل طريقة، وذلك من خلال تحقيقه فوزه الثالث تواليا في الدوري الإسباني لكرة القدم حين يحل ضيفا في كاتالونيا على إسبانيول في المرحلة الثالثة.

وحقق النادي الملكي بداية رائعة لحملة الدفاع عن لقبه بفوزه في مباراتيه الأوليين خارج أرضه على ألميريا 2-1 ثم سلتا فيغو 4-1، وبالتالي يريد تحقيق فوزه الثالث تواليا قبل ظهوره الأول بين جماهيره السبت المقبل ضد ريال بيتيس.



ويحل ريال ضيفا على إسبانيول الذي أسقط منافسه 2-1 في اللقاء الأخير بينهما على ملعب النادي الكاتالوني في المرحلة الثامنة من الموسم الماضي، منتشيا من اختيار هدافه بنزيمة أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب خلال الحفل الذي أقيم الخميس في إسطنبول على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.



وكوفئ بنزيمة وأنشيلوتي على جهودهما في قيادة ريال للفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وذلك بتسجيل الفرنسي 44 هدفا الموسم الماضي في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري، ودخول الإيطالي التاريخ كأول مدرب يفوز بلقب المسابقة القارية الأم أربع مرات في مسيرته.



وتوجه بنزيمة بعد تتويجه بجائزة الاتحاد الأوروبي بالشكر الى «زملائي في الفريق، مدربي ورئيسي فلورنتينو بيريز.. أنشيلوتي هو أفضل مدرب في العالم، فهو يمنحني الكثير من الثقة، إنه محترف رائع وأنا سعيد لأنه مدربي».



وتابع «أنا في غاية السعادة. إنها المرة الأولى التي أفوز بها بهذه الجائزة، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب مع فريقي».



أما أنشيلوتي، ففضل أيضا التركيز على العمل الجماعي عوضا عن الجهد الفردي، قائلا «كان هناك تناغم كبير في الفريق، خاصة مع المشجعين».



وتابع المدرب الوحيد الذي فاز بالدوريات المحلية الخمس الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا «شكرا على هذه الجائزة. شكرا لأريغو ساكي مدربه السابق في ميلان» الذي كان معلما رائعا بالنسبة لي.



وبعدما منحه مهاجمه الجديد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي فوزه الأول في المرحلة الماضية على حساب ريال سوسييداد (4-1) بتسجيله ثنائية في يوم عيد ميلاده الرابع والثلاثين، يبحث برشلونة عن فوز ثان تواليا حين يستضيف بلد الوليد.

ويأمل فريق المدرب تشافي هرنانديز أن يكون الظهور الثاني للفريق على ملعب «كامب نو» أفضل من الأول حين تعادل سلبا افتتاحا مع رايو فايكانو، لاسيما أن بانتظاره مواجهة صعبة جدا في المرحلة المقبلة خارج الديار في الأندلس ضد إشبيلية.



ويحل اليوم أيضا فياريال ضيفا على خيتافي.