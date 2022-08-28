ارتقى فريق يونيون برلين مؤقتا لصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على مضيفه شالكه 6-1 أمس في المرحلة الرابعة من «البوندسليغا»، والتي شهدت فوز بوروسيا دورتموند بصعوبة على مضيفه هيرتا برلين 1-0.



وفي مباريات أخرى، فاز باير ليفركوزن على مضيفه ماينز 3-0، ولايبزيغ على ضيفه فولفسبورغ 2-0 وهوفنهايم على ضيفه أوغسبورغ 1-0.



ورفع يونيون برلين رصيده إلى 10 نقاط، كما يمتلك فرايبورج وهوفنهايم ودورتموند 9 نقاط.



إلى ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لنادي يونيون برلين الألماني، أوليفر رونرت، عن شعوره بالارتياح حيال الموقف التعاقدي للمدير الفني للفريق، أورس فيشر، قال رونرت لمحطة «سكاي»: «أنا متأكد أن أورس فيشر سيبقى لفترة أطول في يونيون، إذا أراد هو».



يذكر أن عقد فيشر (56 عاما) مع نادي العاصمة الألمانية، مستمر حتى صيف 2023.