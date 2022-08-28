يتواجه برشلونة الإسباني مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في أقوى مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الثلاثاء 13سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية، بحسب البرنامج المعلن من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).



وقبل هذه المباراة المنتظرة، يستهل بطل ألمانيا مشواره في المسابقة القارية الأولى في 7 سبتمبر على أرض إنتر الإيطالي في ميلانو، ضمن مجموعة ثالثة حديدية تضم أيضا فيكتوريا بلزن التشيكي.



وفي 6 سبتمبر، يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي، في مجموعة سادسة تضم لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.



وفي الوقت عينه، يتواجه باريس سان جرمان الفرنسي ونجومه مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب بارك دي برانس الباريسي حيث قد يعود الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا لمواجهة زملائه السابقين، ضمن مجموعة ثامنة تضم أيضا بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا.