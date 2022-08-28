صدر مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى:



يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمدة 4 سنوات، على النحو التالي:



(أعضاء متفرغون):



1 - عمر سعود العمر - رئيسا.



2 - م.عبدالله خالد العجمي - نائبا للرئيس.



3 - د.وليد عيسى الحساوي.



4 - م.محمد عبدالعزيز الراشد الموسى.



(أعضاء غير متفرغين):



5 - م.رنا مؤيد الرشيد.



6 - م.شيماء نبيل التركيت.



7 - د.فهد علي الزميع.



مادة ثانية:



على وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.