صدر مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى:
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمدة 4 سنوات، على النحو التالي:
(أعضاء متفرغون):
1 - عمر سعود العمر - رئيسا.
2 - م.عبدالله خالد العجمي - نائبا للرئيس.
3 - د.وليد عيسى الحساوي.
4 - م.محمد عبدالعزيز الراشد الموسى.
(أعضاء غير متفرغين):
5 - م.رنا مؤيد الرشيد.
6 - م.شيماء نبيل التركيت.
7 - د.فهد علي الزميع.
مادة ثانية:
على وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.