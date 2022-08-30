تسعى الأندية الكبرى إلى البناء على انتصاراتها نهاية الأسبوع الفائت والخروج بالنقاط مجددا في المرحلة الخامسة من الدوري الانجليزي لكرة القدم التي تنطلق اليوم، وسط ترقب وصول وجوه جديدة ورحيل البعض الآخر في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

نجحت الفرق الكبرى في الخروج بالانتصار من مبارياتها الأخيرة في نهاية الأسبوع، ولو كان معظمها بطريقة صعبة، باستثناء الفوز الكاسح لليفربول.



في الأيام والساعات الاخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الذي يغلق الخميس، تخوض الاندية سباقا مع الوقت لإبرام صفقات وسط ترقب لمصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مان يونايتد.



يتصدر أرسنال الترتيب بعد أن كان الوحيد يحصد العلامة الكاملة هذا الموسم، إثر فوز صعب 2-1 على فولام بهدف البرازيلي غابريال ماغاليش قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.



وهذه المرة الاولى يحقق فيها الفريق اللندني الفوز في مبارياته الاربع الاولى في الدوري منذ موسم 2004-2005 بإشراف المدرب الفرنسي أرسين فينغر.



ويحل تشلسي على ساوثمبتون في افتتاح المرحلة بعد أن حقق فوزا لافتا على ليستر رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد كونور غالاغير، ليعوض خسارته المفاجئة بثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة السابقة ضد ليدز يونايتد.



ومن المتوقع أن يوقع الـ «بلوز» مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر سيتي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أشار موقع «ذي أثلتيك» ان اللاعب سافر الى الولايات المتحدة للخضوع للفحص الطبي وذلك بناء على طلب المالك الاميركي الجديد تود بوهلي للاطمئنان، بعد أن غاب عن غالبية الموسم الماضي بداعي كسر في القدم.



ويستضيف فولام نظيره برايتون، بينما يسعى كريستال بالاس إلى تجاوز خسارة الجولة الماضية أمام مان سيتي عندما يستضيف برنتفورد، بينما يبحث إيفرتون ومدربه فرانك لامبارد عن أول انتصار بعد هزيمتين وتعادلين عندما يحل ضيفا على ليدز الذي يريد استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام برايتون.

أنتوني إلى «الشياطين» بـ 99 مليون دولار

سينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي الى مان يونايتد قادما ما أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحافية بريطانية.

ووافق بطل إنجلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه بالإضافة الى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة «سكاي سبورتس»، هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ووسائل إعلام أخرى قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

وقد يكون أنتوني (22 عاما) ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضا قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز هذا الصيف.

كما وصل الى ملعب أولد ترافورد الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كاسميرو من ريال مدريد والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.