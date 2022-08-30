فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بشأن مزاعم نجم المنتخب ونادي يوفنتوس بول بوغبا بتلقيه «تهديدات» و«محاولات ابتزاز من عصابة منظمة» ضده، بعد أن توعد شقيقه الأكبر ماتياس بالـ «كشف عن أمور كبيرة»، وفق ما أعلن ملف مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.

وجاء رد فعل بوغبا لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعهد فيه ماتياس (32 عاما) بـ «كشف أمور كبيرة» عن بول.

أوضح محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان أن «تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجئة للأسف.

فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا». وتابعوا «تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري». وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن المسألة.

في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن ماتياس بوغبا، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف، عن «الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا» التي خلفت الراحل مينو رايولا.



وأكد شقيق بول أن «العالم بأسره» تماما كما ناديه يوفنتوس و«الرعاة» يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيا في يوفنتوس وإذا كان شخصا موثوقا به.