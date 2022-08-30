احتفى ريال مدريد حامل اللقب بهدافه الفرنسي كريم بنزيمة ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفوز على مضيفه إسبانيول 3-1، فيما واصل برشلونة عروضه القوية وحقق فوزه الثاني تواليا على حساب ضيفه بلد الوليد برباعية نظيفة بينها ثنائية للنجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودخل ريال المباراة منتشيا باختيار هدافه بنزيمة أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب.



وسجل الفرنسي ثنائية في المباراة (80 و90+10)، بعدما افتتح زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل (12)، فيما أحرز جوسيلو هدف إسبانيول الوحيد (43).



وبهذه النتيجة، حصد الريال العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة، ليتربع على عرش الترتيب، متساويا مع ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.



ووفي كاتالونيا أيضا، كان الانتصار برشلونياً، فإضافة إلى هدفي «ليفا» (24 و65)، أحرز أيضا الشاب بيدري هدفا في الدقيقة 43 وسيرجيو روبرتو (90+2)، ليرفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.



في المقابل، بقي بلد الوليد مع نقطة يتيمة أحرزها من تعادل مع إشبيلية في المرحلة الماضية، وبات يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.



فرنسا



فرمل موناكو انتصارات مضيفه باريس سان جرمان بفرضه عليه التعادل 1-1 في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت فوز مرسيليا على مضيفه نيس 3-0 وتضييق الخناق على نادي العاصمة.



ورفع سان جرمان الذي فشل في أول اختبار حقيقي له على أرضه في حصد النقاط الثلاث رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط متساويا مع مرسيليا ولنس مع فارق الأهداف لصالحه، فيما يحتل موناكو المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.



وغرد سان جرمان خارج السرب منذ بداية الموسم بثلاثة انتصارات مدوية على كليرمون 5-0 ومونبلييه 5-2 وليل 7-1، مع ثلاثي ناري البرازيلي نيمار صاحب 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة وكيليان مبابي الذي سجل 4 أهداف والأرجنتيني ليونيل ميسي مع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.



وانتهت سلسلة مباريات سان جرمان في «ليغ1» التي سجل خلالها 5 أهداف عند 4 تواليا، اذ كان فاز على متز بخماسية نظيفة في ختام الموسم الماضي.



وزج كريستوف غالتييه مدرب نادي العاصمة بالبرتغالي ريناتو سانشيس أساسيا للمرة الأولى اثر غياب مواطنه فيتينيا للإيقاف، ولكنه لم يكن موفقا ليخرجه المدرب في الدقيقة 63 ويدخل مواطنه دانيلو بيريرا.



من ناحيته، رد فيليب كليمون بتبديل أسلوبه مع اجراء 6 تغييرات وبدفاع خماسي، فأشرك وسام بن يدر مع الألماني كيفن فولاند في الهجوم، ليفتتح الأخير التسجيل في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من أليكسندر غولوفين، قبل ان يصاب الألماني بعد 5 دقائق ويخرج من الملعب.



وأدرك سان جرمان التعادل اثر عودة الحكم بعد قرابة دقيقتين من الحادثة إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» لاحتساب ركلة جزاء للبرازيلي نيمار الذي تعرض لخطأ داخل المنطقة من التشيلي غيليرمو ماريبان، سددها النجم البرازيلي بنفسه ناجحة في الشباك (70)، في سادس أهدافه هذا الموسم.