يبحث إنتر عن تعويض خسارته القاسية أمام لاتسيو في الجولة الماضية عندما يستقبل كريمونيزي المتواضع في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تسعى ستة أندية متساوية بسبع نقاط إلى فض الشراكة في الصدارة.



وبعد فوزين مطلع الموسم، سقط إنتر، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطتين عن ميلان، على ارض لاتسيو 1-3 الجمعة الماضي.



دق مدربه سيموني إينزاغي ناقوس الخطر وطالب لاعبيه بمزيد من التركيز، بحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت. ركز المدرب السابق للاتسيو على عدم تلقي أهداف تشبه اختراق البرازيلي فيليبي أندرسون منطقة فريقه في الهدف الأول.



كما طالب لاعبيه بتمالك أعصابهم، بعد ظهور بعضهم متوترا ومنتقدا زملاءه في مبارتي ليتشي ولاتسيو.



وتبدو بداية هذا الموسم من «سيري أ» مثيرة للاهتمام، مع امتلاك ستة أندية 7 نقاط في الصدارة، هي نابولي، ميلان، لاتسيو، أتالانتا، تورينو وروما.



ويحل ميلان على ساسوولو الثالث عشر، بعد تخطيه بولونيا بهدفي البرتغالي رافايل لياو والفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو.



ونظرا لتقارب المباراتين، سيلجأ مدرب الفريق اللومباردي ستيفانو بيولي لإراحة بعض أساسيه وإجراء سلسلة من التغييرات.



بحسب صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، سيمنح فرصة أساسية لأمثال أليساندرو فلورنتسي، تومازو بوبيغا، البلجيكي أليكسي سالماكرز، الكرواتي أنتي ريبيتش والبلجيكي ديفوك أوريغي.



وتتركز الأنظار أيضا على روما، صاحب البداية الجيدة بفوزين وتعادل مع يوفنتوس. يستقبل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مونتسا الأخير الذي خسر مبارياته الثلاث بعد صعوده إلى الدرجة الأولى.



ورغم تعويض روما تأخره أمام مضيفه يوفنتوس، بهدف تعادل للإنجليزي تامي أبراهام، عبر مورينيو عن انزعاجه من نجوم فريق العاصمة.



شعر المدرب الجدلي أن لاعبيه كانوا «محظوظين جدا» للدخول إلى الاستراحة متأخرين فقط بهدف رائع للصربي دوشان فلاهوفيتش «قلت للاعبي بين الشوطين إني خجلت منهم. لم يكن أمرا تكتيكيا، كانت شخصيتهم. لا يمكننا القدوم إلى هنا واللعب بهذه الطريقة».