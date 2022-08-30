نقلت تقارير وسائل إعلام عن الشرطة قولها إن لصوصا مسلحين اقتحموا منزل مهاجم برشلونة بيير إيمريك- أوباميانغ في ساعة مبكرة من صباح أمس واعتدوا جسديا على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.



وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة. ولم يؤكد أوباميانغ (33 عاما) أي تفاصيل عن السرقة. وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانغ في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء الاقتحام الأول.



وبحسب تقارير إعلامية، اقتحم أربعة رجال مقنعين منزله وهددوا اللاعب وعائلته بالأسلحة النارية. وضربوا أوباميانغ وزوجته وأجبروهما على فتح خزنة لسرقة المجوهرات.